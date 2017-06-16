Нацбанк изменил правила торговли валютой и банковскими металлами

Национальный банк Украины упрощает операции с валютными ценностями для банков и их клиентов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Соответствующие изменения утверждены Постановлением Правления НБУ №55 от 15 июня 2017 года О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины. Они вступают в силу с 26 июня 2017 года.

Так, регулятор упростил проведение валютных операций по торговле иностранной валютой и банковскими металлами на межбанковском валютном рынке Украины и на международном валютном рынке.

Упрощение касается трех направлений: проведения валютных операций на условиях "форвард"; расширен спектр операций с банковскими металлами, которые осуществляют уполномоченные банки; сняты ограничения на проведение операций по обмену безналичной иностранной валюты для физических лиц, не являющихся предпринимателями.

Так, Национальный банк предоставил банкам возможность осуществлять собственные валютные операции на условиях "форвард" без ограничения по группе Классификатора иностранных валют, срока и вида операции, хеджируется (пара валюта/валюта; гривна/валюта).

Банки смогут проводить на межбанковском валютном рынке купли-продажи банковских металлов на условиях "тод", "том", "спот", "форвард" или "своп" не только за гривны, как было до сих пор, но и за за иностранную валюту.

Физические лица, не являющиеся предпринимателями, смогут осуществлять соответствующие операции с безналичной валютой, имеющихся на счете, без ограничения по группе Классификатора и количества таких операций в течение дня.

Кроме того, для клиентов-физических лиц банки будут осуществлять обмен наличной иностранной валюты на безналичную без ограничения по группе Классификатора.

Напомним, что НБУ вводит выдачу индивидуальных валютных лицензий в электронной форме физическим лицам, кроме предпринимателей, на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций.