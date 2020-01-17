Нацбанк отменил ограничения на трату денег со счетов ФОПов

Национальный банк Украины отменил норму, запрещающую использование текущих счетов физических лиц-предпринимателей для собственных нужд и обязывающую перечислять либо снимать средства с этих счетов только после уплаты налогов и сборов.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №7, вступающее в силу сегодня, 17 января.

Согласно документу, регулятор отменил пункт инструкции об открытии и использовании счетов, согласно которому по счетам физлиц-предпринимателей осуществляются все операции, кроме связанных с собственными потребностями.

Также отмененный пункт предусматривал, что средства с этих счетов перечисляются на счета физлиц для собственных нужд после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом.

Как пояснили в НБУ, это требование вызвало непонимание бизнес-сообщества, потому регулятор решил прислушаться к мнению банков и их клиентов.

Накануне публикации постановления глава НБУ Яков Смолий заявил, что в ближайшее время Нацбанк совместно с налоговой службой согласуют свои позиции по этому вопросу.

«Позиция Национального банка, по-прежнему, остается неизменной. С 2003 года действует норма, что текущие счета физических лиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Поскольку банковская система должна быть защищена от рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, Национальный банк обсудит с Государственной налоговой службой механизмы, направленные на минимизацию этих рисков», - отметили в НБУ.

Национальный банк Украины в начале января обнародовал разъяснение для банков, согласно которому напомнил о запрете использовать счета предпринимателей для личных нужд физлиц и обязал финучреждения до перечисления средств с таких счетов выяснять факт отсутствия налоговой задолженности.