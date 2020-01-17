Нацбанк отменил ограничения на трату денег со счетов ФОПов

17 января 2020 г. 14:00
Источник: УНИАН
4 просмотра

Национальный банк Украины отменил норму, запрещающую использование текущих счетов физических лиц-предпринимателей для собственных нужд и обязывающую перечислять либо снимать средства с этих счетов только после уплаты налогов и сборов.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №7, вступающее в силу сегодня, 17 января.

Согласно документу, регулятор отменил пункт инструкции об открытии и использовании счетов, согласно которому по счетам физлиц-предпринимателей осуществляются все операции, кроме связанных с собственными потребностями.

Также отмененный пункт предусматривал, что средства с этих счетов перечисляются на счета физлиц для собственных нужд после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом.

Как пояснили в НБУ, это требование вызвало непонимание бизнес-сообщества, потому регулятор решил прислушаться к мнению банков и их клиентов.

Накануне публикации постановления глава НБУ Яков Смолий заявил, что в ближайшее время Нацбанк совместно с налоговой службой согласуют свои позиции по этому вопросу.

«Позиция Национального банка, по-прежнему, остается неизменной. С 2003 года действует норма, что текущие счета физических лиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Поскольку банковская система должна быть защищена от рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, Национальный банк обсудит с Государственной налоговой службой механизмы, направленные на минимизацию этих рисков», - отметили в НБУ.

Национальный банк Украины в начале января обнародовал разъяснение для банков, согласно которому напомнил о запрете использовать счета предпринимателей для личных нужд физлиц и обязал финучреждения до перечисления средств с таких счетов выяснять факт отсутствия налоговой задолженности.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.