Нацбанк подсчитал, как часто украинцы пользуются платежными картами

За первое полугодие 2020 года жители Украины осуществили 2,74 млрд операций с использованием платежных карт - это на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Общее количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2020 года составляло около 2 743 млн, а их сумма превысила 1 784 млрд грн. Количество указанных операций выросло на 16,6%, а сумма – на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Безналичных операций в первом полугодии тоже стало больше. Их количество составляло около 2 361 млн (86,1% от всех операций), а сумма – 982,9 млрд грн. (55,1% от суммы всех операций с картами, по итогам первого полугодия 2019 года этот показатель составлял 49,4%).

Общее число эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 июля составило 71,7 млн шт. Это на 4,9% больше против января 2020 года. Также растет и сеть, где можно рассчитаться платежными карточками. За год количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, выросло на 33,5%, почти до 297 тыс. Кроме того, в Украине на 11,2% возросло количество торговых POS-терминалов (до 340,6 тыс.) по сравнению с данными на 1 июля 2019 года. С начала 2020 года число торговых POS-терминалов также выросла на 5,0%. Более 84,3% всех торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату.

Региональное распределение терминальной сети на территории Украины остается весьма неравномерным. Наименьшее количество платежных устройств на одного жителя наблюдается на западе страны и в Луганский и Донецкой областях. По количеству платежных карт и устройств для их обслуживания доминируют Киев, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области.