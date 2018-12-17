Нацбанк понизил курс золота

Национальный банк Украины на 17 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,53% до 344,9 тыс. гривен за 10 тройских унций.

Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 17 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 344943,71 грн за 10 тройских унций (-1847,25 грн или на 0,53%);

Серебро - 4086,49 грн за 10 тройских унций (+2,58 грн);

Платина - 221026,76 грн за 10 тройских унций (+877,41 грн);

Палладий - 351304,49 грн за 10 тройских унций (+180,21 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы.

Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.