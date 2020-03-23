Нацбанк рекомендует выплачивать зарплаты и пенсии только по безналу

НБУ предлагает в целях недопущения распространения нового коронавируса перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и другие выплаты в безналичную форму. НБУ обратился к Кабмину и предприятиям. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с этим Национальный банк обратился к Кабинету министров и органам местного самоуправления по переводу всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками.