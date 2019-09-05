Нацбанк снова снижает учетную ставку

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05 сентября 2019 г. 18:30
Источник: УНИАН
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Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 6 сентября снижает учетную ставку до 16,5% годовых после ее снижения в июле до 17% годовых.

Как следует из материалов НБУ, регулятор принял такое решение, поскольку ожидает замедления инфляции к цели 5%.

В НБУ отметили, что инфляция в июле на уровне 9,1% в годовом измерении была выше траектории прогноза.

В августе, по оценкам регулятора, инфляция снизится, но все еще будет оставаться выше прогнозной траектории под влиянием временных факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности, овощей. В то же время базовая инфляция на уровне 7,4% в годовом измерении в июле соответствовала прогнозу Национального банка.

Нацбанк считает, что жесткая монетарная политика сдерживала фундаментальное давление на цены, в частности, через канал обменного курса, однако расширение внутреннего спроса и повышение заработных плат продолжали тормозить замедление инфляции.

Также сообщается, что НБУ по-прежнему прогнозирует достижение среднесрочной цели по инфляции 5% в конце следующего года.

Напомним, Национальный банк возобновил цикл смягчения монетарной политики и с 19 июля снизил учетную ставку до 17% годовых после того, как в июне сохранил ее на уровне 17,5% годовых. Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта по 28 августа 2015 года. Инфляция в Украине в июле 2019 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2018 года - составила 9,1%, ускорившись с 9% в годовом выражении месяцем ранее.
 

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