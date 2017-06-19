Нацбанк упростил процедуру капитализации банков и прекращения деятельности

В Национальном банке упростили процедуру капитализации банка и порядок прекращения банковской деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк определил процедуру упрощенной капитализации банка и порядок прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями Закона Украины

«Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения, которые предусматривают уменьшение сроков рассмотрения поданных в Национальный банк документов и оптимизацию процедур капитализации, внесены в Положение о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений. В частности: банк имеет право осуществить капитализацию по упрощенной процедуре при условии получения на это предварительного согласия Национального банка Украины. НБУ принимает решение о предоставлении банку предварительного согласия или об отказе в предоставлении предварительного согласия в течение десяти рабочих дней после получения документов. Также определен упрощенный порядок согласования изменений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала по упрощенной процедуре, и упорядочено согласование приобретения или увеличения существенного участия в банке при применении упрощенных процедур капитализации и реорганизации банка.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 16 июня 2017 года №56 “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины”, которое вступает в силу с 20 июня 2017 года. Также постановлением регулируются вопросы прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Это позволит банкам, которые не могут выполнить требования Национального банка Украины относительно капитализации, покинуть банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.