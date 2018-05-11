Нацбанк вводит в обращение серебряную монету "Копание картошки"

11 мая 2018 г. 15:39
Источник: ТСН.ua
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22 мая Нацбанк вводит в обращение коллекционную монету "Копание картошки". Ее номинал – 10 грн. Учитывая, что она выполнена из серебра 925 пробы массой 31,1 грамма, НБУ продает одну монету по 1027 грн.

В Нацбанке отметили, что монета "посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев - земля-кормилица. Влечение и любовь к ней, труд на ней тысячи лет объединяют мужчину и женщину, символизирующие две фигуры в форме сердца".

На аверсе монеты размещено стилизованное изображение древа жизни, верховья которого - зеркальное (на фоне поля), нижние клубни - на зеркальном фоне - золотые (локальная позолота). На реверсе на зеркальном фоне размещены стилизованные изображения мужчины и женщины, которые копают картофель.

Их фигуры образуют золотое сердце.

Общий тираж монеты – 4 тыс. штук.

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