Нацбанк зарегистрировал новую платежную систему

Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы ЮАПЕЙ и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Как сказано на сайте НБУ, платежной организацией системы ЮАПЕЙ является "ФК ЮАПЕЙ" (г. Киев).

«Платежная система ЮАПЕЙ стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковскими учреждениями», - отмечается в сообщении.

Так, по данным НБУ, объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в Украине за 2018 год вырос по сравнению с 2017 годом на 24,3%.

В 2018 году на территории Украины предоставляли услуги 35 систем перевода средств, из которых 28 систем созданы резидентами и 7 систем – нерезидентами, включая 3 системы из США, а также по одной из Грузии, Великобритании, Канады и Азербайджана.