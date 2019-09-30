 

Начальницу КП и бизнесмена подозревают в «распиле» бюджетных средств

30 сентября 2019 г. 11:25
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Прокуратура утвердила сообщение о подозрении исполняющей обязанности начальника одного из коммунальных предприятий (КП) Близнюковского района в завладении чужим имуществом и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По предварительным данным следствия, 40-летняя женщина, будучи в сговоре с частным предпринимателем, незаконно завладела бюджетными деньгами.

Так, между КП и частной структурой был заключен договор, согласно которому фирма должна была выполнить работы по разрушению на снос зданий. Однако демонтаж проводился только «на бумаге». 

Фактически никаких работ частники не выполняли, а в акты вносили ложные сведения. И. о начальника коммунального предприятия, в свою очередь, подписывала фиктивные документы. 

Таким образом в период с октября 2018 по март 2019 сообщники незаконно завладели средствами в сумме более 130 тысяч гривен.

Предпринимателю также объявлено подозрение по ч. 1 ст. 191, ч.1 ст. 358 УК Украины (незаконное завладение чужим имуществом, подлог документов).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Максимальная санкция статей предусматривает 8 лет лишения свободы.

 

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