Начальника КП подозревают в незаконной продаже асфальта для ремонта дорог в Харькове

Начальника филиала коммунального предприятия, который растрачивал чужое имущество, злоупотребляя служебным положением, сообщили о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители установили, что начальник филиала одного из коммунальных предприятий незаконно продавал асфальтобетонную смесь, полученную для ремонта дорог в Харькове, посторонним лицам.

Сумма материального ущерба, причиненного предприятию, составляет почти 116 тысяч гривен.

Госслужащему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.