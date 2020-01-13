Начальника КП подозревают в незаконной продаже асфальта для ремонта дорог в Харькове

13 января 2020 г. 15:12
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Начальника филиала коммунального предприятия, который растрачивал чужое имущество, злоупотребляя служебным положением, сообщили о подозрении  по ч. 2, ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители установили, что начальник филиала одного из коммунальных предприятий незаконно продавал асфальтобетонную смесь, полученную для ремонта дорог в Харькове, посторонним лицам. 

Сумма материального ущерба, причиненного предприятию, составляет почти 116 тысяч гривен.

Госслужащему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

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