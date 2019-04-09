Нацкомиссия одобрила повышение тарифов на воду и водоотведение в Харькове

Сегодня, 9 апреля, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотрела вопрос об установлении тарифов КП «Харьковводоканал» на водоснабжение и водоотведение, а также утвердила инвестиционную программу коммунального предприятия на 2019 год.

Заседание Нацкомиссии, на котором было приято соответствующее решение, транслировалось на канале НКРЕКП в YouTube.

На заседании присутствовали директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов и заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко, которые ответили на ряд поставленных комиссией вопросов.

В частности, Андрей Руденко доложил присутствующим, что ранее на КП «Харьковводоканал» прошли общественные слушания, в ходе которых претензий по данному вопросу ни у кого не возникло.

Согласно решению Нацкомиссии, тариф на централизованное водоснабжение с использованием внутридомовых систем будет повышен на 10,8%, на водоотведение - на 13,8%.

Для жителей многоквартирных домов услуга по централизованному снабжению холодной воды будет составлять 10,95 грн / куб. м (без НДС), а услуга центрального водоотведения - 5,58 грн / куб. м (без НДС);

Для жителей частного сектора, бюджетных организаций и прочих услуги по снабжению холодной водой будут составлять 10,21 грн / куб. м (без НДС), услуги по водоотведению - 5,22 грн / куб. м (без НДС).

Новые тарифы вступят в действие на следующий день после их опубликования в газете "Урядовый курьер".