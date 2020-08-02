Нацкомиссия утвердила новые "зеленые" тарифы на электроэнергию в Украине

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, приняла уменьшения "зеленого" тарифа, согласно закону, подписанному президентом Зеленским.

Как сообщается на сайте ведомства, соответствующее решение регулятор принял на заседании 1 августа.

"1 августа состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором было принято решение принять постановление НКРЕКП "Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию и надбавке к "зеленым" тарифам за соблюдение уровня использования оборудования украинского производства для субъектов хозяйствования" (с 01 августа 2020 года) ", - говорится в сообщении.

"Это техническое решение, которое принимается во исполнение принятого и приобретенного в силу закона ... с целью избежания временного разрыва мы принимаем решение именно сегодня", - отметила на заседании и.о. председателя нацрегулятор Оксана Кривенко.

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

31 июля президент Владимир Зеленский подписал данный закон.

Закон, в частности, предусматривает снижение "зеленого" тарифа для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 по 31 декабря 2019 солнечных станций более 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт - на 7,5%.