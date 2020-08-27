"Нафтогаз" на 45% поднял цену на газ для населения: опубликованы тарифы

Компания "Нафтогаз Украины" опубликовала сентябрьские цены на газ для бытовых потребителей.

Как сообщзается на сайте компании, сентябрьская цена на природный газ в рамках тарифа «Месячный» составляет 4,7 грн / куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки), что на 45,1%, или 1,46 грн / куб. м, превышает августовскую цену.

Кроме того, в рамках тарифа "Годовой" с 16 по 30 сентября газ подорожает еще на 10,8% (0,51 грн / куб. М) - до 5,24 грн / куб. м.

В "Нафтогазе" рост цен объясняют повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона.

"Вместе с тем в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа", - отмечают в компании.

В "Нафтогазе" напоминают, что тариф "Годовой" помогает застраховаться от роста цен на газ в период высоких цен (отопительный сезон). Поэтому все желающие могут зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за газ равными частями в течение года.

Напомним, в августе цена на газ для населения выросла на 9,1% - до 3,24 гривны / куб. м.

В июле "Нафтогаз" увеличил цену на природный газ для населения на 7,2% , или на 155 грн / тыс. куб. м по сравнению с июнем - до 2 297,53 грн / тыс. куб. м.

Перед тем в компании несколько месяцев отчитывались о снижении цены на газ.