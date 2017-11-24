"Нафтогаз Украины" за 10 месяцев увеличил закупки газа на 14,5%, в том числе импорт – на 29,3%

24 ноября 2017 г. 12:50
Источник: Интерфакс-Украина
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НАК "Нафтогаз Украины" в январе-октябре 2017 года купил 19 млрд куб. м природного газа, что на 14,5% (на 2,4 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно пресс-релизу НАК, в частности, импорт газа компанией с европейского рынка за десять месяцев текущего года вырос на 29,3% (на 1,7 млрд куб. м) – до 7,5 млрд куб. м, а покупка у ПАО "Укргазвидобування" – на 6,5% (на 0,7 млрд куб. м), до 11,5 млрд куб. м.

В октябре 2017 года "Нафтогаз" купил 1,5 млрд куб. м газа, в т.ч. 1,1 млрд куб. м – у УГВ, а 0,4 млрд куб. м – по импорту.

В январе-октябре-2017 "Нафтогаз" приобретал газ у 13 европейских компаний, ни одна из которых не поставила более 30% объема импортированного газа. Почти весь этот газ был получен НАК со словацкого направления (7,4 млрд куб. м), тогда как поставки с венгерского направления составили всего 0,1 млрд куб. м.

Поставки импортированного газа в Украину со стороны Российской Федерации как в 2016-м, так и в 2017 году не осуществлялись, все объемы газа поступали с европейского направления.

По данным НАК, в целом импорт газа в Украину в январе-октябре 2017 года вырос к аналогичному период прошлого года в 1,5 раза – с 7,8 млрд куб. м до 11,8 млрд куб. м, в том числе со словацкого направления – с 6,5 млрд куб. м до 8,5 млрд куб. м, с венгерского – с 0,6 млрд куб. м до 2,3 млрд куб. м и с польского – с 0,7 млрд куб. м до 1 млрд куб. м.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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