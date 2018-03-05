"Нафтогаз" выставит "Газпрому счет за 34% переплату за газ в марте

05 марта 2018 г. 12:17
Источник: Интерфакс-Украина
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НАК "Нафтогаз Украины" требует от российского "Газпрома" компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте, сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения согласно решению Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации", - написал он на своей Facebook-странице.

Ю.Витренко добавил, что "Газпром" уже официально предупрежден о том, что должен уплатить "Нафтогазу" компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте.

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Главный коммерческий директор НАК подчеркнул, что "Газпром" в очередной раз продемонстрировал миру свою ненадежность как поставщика газа, склонность РФ к использованию газа в качестве политического оружия.

 

 

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