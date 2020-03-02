"Нафтогаз" завышал цены на газ для населения: АМКУ открыл дело

02 марта 2020 г. 15:40
Источник: ZN.UA
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Антимонопольный комитет открыл дело против "Нафтогаз Украины" из-за завышения цены на газ для населения, сообщили в пресс-службе АМКУ. В антимонопольном комитете отметили, что "Нафтогаз Украины" не смог бы завысить цены при наличии конкурентов.

"Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам совершения частным акционерным обществом НАК "Нафтогаз Украины" нарушения Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа путем установления, начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции", - говорится в сообщении.

В Антимонопольном комитете отметили, что именно "Нафтогаз" продает природный газ поставщикам для нужд населения. При этом компания устанавливает цены, которые базируются на цене для промышленности, предложенной этой же компанией.

"По имеющейся в Комитете информации, "Нафтогаз Украины" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые являются выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG)", - добавили в АМКУ.

 

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