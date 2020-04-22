Наказали дважды: в мэрии бизнесу не только отказали в помощи, но и продолжили наступление

22 апреля 2020 г. 18:41
Автор: Марина Николаева
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На сессии горсовета предпринимателей наказали дважды. Не только не учли их просьб об отмене единого социального взноса на период карантина, как это уже сделали во многих городах Украины, но и сделали все для того, чтобы лишить предпринимателей этого бизнеса навсегда. Речь идет о предпринимателях рынка «Барабашово». Несмотря на то, что концерн «АВЭК» вошел в пятерку самых крупных плательщиков местных налогов, в мэрии продолжаются системные действия по уничтожению ТЦ и бизнеса около 20 тысяч харьковчан, говорят предприниматели. Речь идет о скандальном строительстве дороги через рынок. Большинство экспертов говорят - упрямство Кернеса свидетельствует о том, что таким образом он хочет отомстить политическому оппоненту Александру Фельдману.
 

Мы предприниматели рынка «Барабашово» приехали в офис Генпрокурора с просьбой: на рынке «Барабашово» произошел пожар, Генпрокуратуа должна найти виновных и наказать, она не делжна спускать это.
 

Нас жгут, сегодня это 200 квадратных метров, завтра может быть 2000 и весь рынок, после завтра от рук Кернеса может погибнуть весь город, город приграничный, город ответственный, интеллектуальный и торговый. Ирина! Остановите мэра и его амбиции, заставьте жить и работать по закону.
 

Денег на выплаты врачам не нашлось, как и ресурсов на поддержку бизнеса, а вот более 10 млн гривен на проектирование строительства коммунальных комплексов в районе «Барабашово» - депутаты выделили, хотя законность строительства сейчас оспаривается в судах.

Игорь Черняк, депутат горсовета:

Це буде новий колосальний проект з витрати бюджетних коштів, і я думаю, що більше ніж мільярд гривень буде витрачено на цю дорогу, це при тому, що є велика кількість проблем, які можна було б вирішити на цей мільярд. Набагато ефективніше друге - я знаю, що на сьогодні є відповідні судові справи щодо оскарження цього рішення й те що міська влада так рухає це питання, я вважаю, що вони намагаються зробити це якомога більше поки суд не визнав очевидну протиправність рішення про протиправність там дороги.

И предприниматели, и депутаты уверены: оценку действиям мэрии должны дать правоохранители. А пока горсовет продолжает в условиях карантина выделять колоссальные средства на противоречивые проекты не связанные с сохранением здоровья харьковчан.

Видео: 

Наказали дважды: в мэрии бизнесу не только отказали в помощи, но и продолжили наступление 22.04.2020

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