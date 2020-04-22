Наказали дважды: в мэрии бизнесу не только отказали в помощи, но и продолжили наступление

На сессии горсовета предпринимателей наказали дважды. Не только не учли их просьб об отмене единого социального взноса на период карантина, как это уже сделали во многих городах Украины, но и сделали все для того, чтобы лишить предпринимателей этого бизнеса навсегда. Речь идет о предпринимателях рынка «Барабашово». Несмотря на то, что концерн «АВЭК» вошел в пятерку самых крупных плательщиков местных налогов, в мэрии продолжаются системные действия по уничтожению ТЦ и бизнеса около 20 тысяч харьковчан, говорят предприниматели. Речь идет о скандальном строительстве дороги через рынок. Большинство экспертов говорят - упрямство Кернеса свидетельствует о том, что таким образом он хочет отомстить политическому оппоненту Александру Фельдману.



Мы предприниматели рынка «Барабашово» приехали в офис Генпрокурора с просьбой: на рынке «Барабашово» произошел пожар, Генпрокуратуа должна найти виновных и наказать, она не делжна спускать это.



Нас жгут, сегодня это 200 квадратных метров, завтра может быть 2000 и весь рынок, после завтра от рук Кернеса может погибнуть весь город, город приграничный, город ответственный, интеллектуальный и торговый. Ирина! Остановите мэра и его амбиции, заставьте жить и работать по закону.



Денег на выплаты врачам не нашлось, как и ресурсов на поддержку бизнеса, а вот более 10 млн гривен на проектирование строительства коммунальных комплексов в районе «Барабашово» - депутаты выделили, хотя законность строительства сейчас оспаривается в судах.

Игорь Черняк, депутат горсовета:

Це буде новий колосальний проект з витрати бюджетних коштів, і я думаю, що більше ніж мільярд гривень буде витрачено на цю дорогу, це при тому, що є велика кількість проблем, які можна було б вирішити на цей мільярд. Набагато ефективніше друге - я знаю, що на сьогодні є відповідні судові справи щодо оскарження цього рішення й те що міська влада так рухає це питання, я вважаю, що вони намагаються зробити це якомога більше поки суд не визнав очевидну протиправність рішення про протиправність там дороги.

И предприниматели, и депутаты уверены: оценку действиям мэрии должны дать правоохранители. А пока горсовет продолжает в условиях карантина выделять колоссальные средства на противоречивые проекты не связанные с сохранением здоровья харьковчан.