НАПК через суд конфискует полмиллиона взносов "Самопомощи"

07 августа 2018 г. 12:09
Источник: Левый берег
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Национальное агентство по предотвращению коррупции просит суд конфисковать взносы на общую сумму 526,7 тыс. гривен на счета политической партии "Объединение "Самопомощь".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

При анализе финансового отчета "Самопомощи" за 1-й квартал 2018 года НАПК выяснило, что граждане, которые осуществляли взносы на счета партии, имели задолженность по уплате земельного налога и платежей как физические лица-предприниматели.

Закон "О политических партиях" запрещает осуществлять взносы в поддержку партий физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный долг.

В связи с этим НАПК составило административные протоколы, в которых просит суд конфисковать внесенные с нарушением законодательства взносы на сумму 526 683 гривны.

Напомним, две трети украинских политических партий в отчетах об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года не задекларировали никаких расходов.

 

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