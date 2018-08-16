Навязывание услуг и завышенные процентные ставки: эксперты рассказали почему украинцы не доверяют банкам и кредитным союзам

Большинство украинцев не доверяют банкам и учреждениям, которые предоставляют так называемые быстрые кредиты - таковы результаты своего исследования озвучили эксперты проекта USAID "Трансформация финансового сектора". В данный момент люди не спешат оформлять депозиты или брать займ и говорят, сбережения держат в основном в наличных. Причин, подчеркивают, для этого масса.

Яна:

Процентные ставки, курс доллара, здесь много факторов играють роль. Каждый банк преследует свои цели и ввиду сложной экономической ситуации в стране, кризиса, это все не имеет места быть в нашей стране.

Александр:

Сфера обслуживания и коммуникации с населением оставляет желать лучшего, потому что современная инфраструктура и интрфейсы, которые банки предлагают своим клиентам, они, ну далеко не доведены до совершенства.

Олег:

Кредит не берем, это принципиальная наша позиция, потому, что это чисто обдираловка, все это. Реклама на каждом шагу, возьмите денег, отдайте последние деньги.

Александр:

Тяжело как-то так хранить деньги, не зная что с ними может случиться, вот дедушка у меня в семье, он доверяет банкам, у него большой депозит. Я ему говорю, пожалуйста, это твое! Мои деньги у меня в обороте в другом месте.

Финансовые эксперты говорят, чтобы проверить насколько качественно предоставляются услуги клиентам финансовых учреждений, кроме опроса, провели исследования методом "тайного покупателя". Было совершено 150 визитов в банки и других компаний, который совершают денежные операции. В результате нарушения нашли во всех выбранных учреждениях, отмечают специалисты. Среди тех, которые встречаются чаще всего - отсутствие полной информации о заключении договора между двумя сторонами и достаточного количества времени на ознакомление с документом, навязывание одной тсраховой компании и низкий уровень консультаций. А вот лидером антирейтинга нарушений стало нераскрытие процентной ставки.

Юлия Витка, зам. руководителя Проекта USAID «Трансформация финансового сектора»:

Номінально, тобто та ставка, яка рекламується, вона варіюється від 0 - 0,1 процента приблизно десь до 30% . А коли ми підрахували реальні ставки, а додали комісії, які повинні включатись до її розрахунку, то такі ставки сягають як мінімум 100 і вище. А у випадку так званих фінансових компаній - надавачів короткострокових кредитів, це взагалі 1600 %.

Татьяна Бурак, эксперт по защите прав потребителей финансовых услуг Проекта USAID «Трансформация финансового сектора»:

37% - это те украинцы, у которых вообще нет банковских счетов, то есть если сравнивать с европейским союзом, то с другими странами - это очень высокий показатель. Если вот для вашего сравнения - Дания, Швейцария, но тем не менее, у них уровень инклюзии, доступа к финансовым услугам, населения, достигает 100%.

В Харьковском банковском союзе, в свою очередь, отмечают - по многим кредитам процентная ставка действительно высокая, но объясняют - это связано отсутствием залога, и поэтому, высокими рисками невозврата средств, которые давались в долг. Нарушения, признают, действительно есть, но уверяют, что контроль за деятельностью финансовых учреждений с каждым днем усиливается.

Елена Жукова, глава Харьковского банковского союза:

Безусловно, нарушения возможны и они, конечно, присутствуют. Никто не исключал человеческий фактор, никто не исключал деятельность каких-то по инерции процессов, которые, в-принципе, регулируются. Но, в-целом, смею вас заверить, что деятельность банков по выполнению законов о потребительском кредитовании, она, безусловно, выполняется.

По словам экспертов, на данный момент украинцев все чаще сохраняют деньги "под матрасом" или же занимают деньги у знакомых вместо банковского кредита, чувствую финансовую незащищенность. Поскольку разбираться в конфликтных ситуациях с финансовыми учреждениями достаточно изматывающий и длительный процесс.

Руслан Демчак, зам глави Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковскої деятельности:

Низька проінформованість споживачів про свої права, про те, що вони можуть, як я вже говорив, повернути кредит, до кого вони можуть звернутися, куди писати скарги і, в результаті, навіть те, що є вже в законах сьогодні - воно не сповна виконується, не сповна використовується споживачем,фінансових послуг, який зіштовхнувся із проблемою.

Одним из вариантов улучшения качества предоставления услуг клиентам банков и кредитных союзов эксперты называют создание учреждения финансового омбудсмена. Таким образом, можно внедрить механизм альтернативного внесудебного решения споров, которые возникли между двумя сторонами. Это существенно ускорит процесс разрешения конлфиктов, считают финансисты, а также снизит затраты потребителей на судебные сборы. В Европе и за океаном такая практика существует уже давно, финансовые омбудсмены работают в 40 странах мира.

