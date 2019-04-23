Названа пятерка лучших производителей роботов для уборки®

Роботы для уборки со стремительной скоростью завоевывают симпатии современных домохозяек. Возможность бесконтрольной уборки жилых (и не только) помещений привлекает внимание десятков тысяч потенциальных потребителей. Неудивительно, что многие современные производители пополняют ассортимент своих разработок роботизированной техникой, предназначенной для устранения пыли в труднодоступных местах, мытья полов и окон, чистки текстильных изделий.

Некоторые бренды ухитряются наделять роботов для уборки необычными визуальными характеристиками и функциональными возможностями. Иные же склонны к консервативности и в процессе производства следуют общепринятым традициям.

ТОП-5 торговых марок, которые занимаются производством роботов-пылесосов

Ecovacs Deebot. Именитый китайский бренд, который может похвастаться внушительным модельным рядом самых разнообразных устройств для уборки в помещениях. Роботы Deebot предназначены для сухой и влажной уборки, мытья окон, чистки мебели и устранения залежей пыли в труднодоступных местах. Приобрести любой робот для мытья полов от Ecovacs Robotics можно в Debot – специализированном онлайн-магазине роботизированной бытовой техники.

IROBOT. Именитая американская корпорация, которая одной из первых в мире начала производить защищенных роботов, предназначенных для устранения загрязнений в жилых и коммерческих помещениях. Разработки этой марки подлежат управлению с помощью специальных пультов ДУ и смартфонов, поэтому отличаются максимальной эргономичностью.

SENCOR. Один из самых опытных производителей роботов для автоматической уборки. Может похвастаться адекватной стоимостью, стильным дизайном и широкими функциональными возможностями разработок. Ежегодно пополняет ассортимент необычными моделями, которые практически сразу же завоевывают сердца десятков тысяч пользователей.

Electrolux. Именитая корпорация, занимающаяся производством высококачественной бытовой техники. Заслуженно может считаться первооткрывательницей и «законодательницей моды» в мире роботизированной техники для уборки. Зачастую радует своих поклонников необычными и оригинальными разработками (чего только стоит пресловутый робот-черепаха, который стабильно попадает в рейтинги самых необычных роботов для уборки).

HOOVER. Марка, которую стабильно попадает в ТОПы лучших производителей клининговой техники. Роботы HOOVER настолько самостоятельны, что даже к станции зарядки приближаются без помощи хозяина – именно это, кажется, и подкупает покупателей.

Не отстают от вышеперечисленных брендов и Самсунг, Siemens, Xiaomi, LG и многие другие торговые марки.