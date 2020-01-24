Названивают коллекторы по чужому кредиту и угрожают®

Появился долг, но вы не можете или не хотите его отдавать? Значит вскоре позвонят взыскатели, и будут выманивать его любыми способами. Неприятная ситуация, но она более досадная, когда звонят коллекторы по чужому кредиту. Как поступить тогда? Обычно объяснения, что они попали не по адресу не помогают. Так еще и регулярно другие люди звонят с разных телефонов, и попытки вразумить их не слишком успешны. В блоге компании Вкредите https://vcredite.com.ua достаточно новостей, чтобы повысить финансовую грамотность и держать нос по ветру при таких обстоятельствах.

Коллекторы могут названивать из-за долгов человека, которого вы знаете — родственник, коллега, сосед, знакомый и т.д. Часто люди совсем не знают тех, о ком говорят взыскатели. Мобильный номер или адрес дома по ошибке оказался в базе, и коллекторская фирма уверена, что добралась до недобросовестного должника. Что делать тогда? Какие варианты развития событий, если позвонил коллектор из-за чужого долга? Давайте рассмотрим разные ситуации.

Коллекторы звонят по чужому кредиту, где вы выступаете поручителем

Если вас попросил о помощи коллега, знакомый или родственник и вы стали поручителем, то должны были выяснить о финансовой ответственности за заемщика. Пример: друг, брат или кто-либо другой не спешит возвращать долг или вовсе скрылся из виду. Тогда отдавать ссуду придется поручителю. Банки могут на законном основании звонить и писать тому, кто поручился за недобросовестного клиента. Особенно, если последний отказывается идти на контакт.

Итак, вам звонят коллекторы по чужому кредиту. Куда жаловаться? Сначала выясните, на каких условиях вы оформили поручительство за должника. В отдельном случае может оказаться, что вы должны отдать даже больше, чем сам клиент банка. Обязательно свяжитесь с заемщиком, поговорите и попытайтесь помочь отыскать решение проблемы. Есть разные варианты — кредитные каникулы, реструктуризация долга или рефинансирование.

Как быть, когда должник не хочет говорить и не возвращает долг? Тогда придется отдавать средства поручителю. Пойдите к кредитору и в коллекторскую фирму, чтобы совместно решить трудный вопрос. После выплаты долга вы получите право требовать полную сумму от заемщика. Для этого придется подать иск в суд.

Коллекторы звонят по чужому кредиту родственника

Не менее распространенная ситуация: коллекторы звонят по чужому долгу. Что делать, если вы в родстве с этим гражданином? Члены семьи могут спокойно жить, и не знать, если кто-нибудь из родственников получил займ в банке. Проблема появляется в тот момент, когда взыскатели начинают названивать всем подряд, чтобы выбить долг.

В таком положении дел главное помнить, что существует три варианта, когда у коллекторов есть право на подобные заявления. Если вы:

поручитель и подписали соответствующий договор в банке;

муж или жена должника (тогда могут требовать возврата денег через суд);

унаследовали от клиента имущество, и вступили в право наследства.

В других ситуациях брат, сестра, ребенок или родитель не отвечают за долги родственника. Тогда вы можете сказать взыскателям, что не входите в три категории, указанные выше, не намерены ничего отдавать, и попросить прекратить звонки.

Если звонки коллекторов по чужим долгам продолжаться, то попытайтесь узнать кто и откуда вам звонит. Объясните, что напишите заявление в полицию, если вам не перестанут звонить. А если это не поможет, то точно придется обращаться в правоохранительные органы.

Из коллекторской фирмы чаще звонят за кредит родственника, чтобы вы помогли повлиять на должника, и заставить его вернуть финансы. Но важно понять, что вы не обязаны так поступать. Только вы можете решать, на чью сторону встать — коллекторов или близкого человека.

Коллекторы звонят по чужому кредиту соседей/коллег по работе

Здесь работает такое же правило, что и с родственными связями. Если вы:

не муж или жена должника;

не поручитель по договору;

не стали наследником (важно — не вступили в права).

Но все равно названивают коллекторы по чужому долгу, то вы на законных основаниях не обязаны ничего погашать. Если взыскатели пытаются запугать и продолжают звонить, то попытайтесь рассказать, что не отвечаете за действия этого человека перед финансовыми учреждениями.

По ст. 32 Конституции Украины никому нельзя вмешиваться в личную и семейную жизнь другого гражданина. Угрозы коллекторов как раз относятся к такому вторжению и нарушают конституционные права. По этой причине вы имеете право обратиться в правоохранительные органы и потребовать компенсацию за моральный ущерб. А если звонки продолжатся, то можете пожаловаться на деятельность конкретной коллекторский фирмы в надзорные органы.

Коллекторы звонят по долгу незнакомого

И напоследок такой вариант развития событий: вы купили квартиру, в которой жил или арендовал недобросовестный клиент банка. Может приобрели симку, а номер когда-то принадлежал должнику, который специально отказался от него, чтобы скрыться от кредитора.

Итог неприятный: вас достают коллекторы за чужие долги, но объяснить им это трудно. Если говорить, что вы другой человек, и совсем не знаете того, кого они ищут, то это вряд ли поможет. Звонки продолжатся. Добавление номеров в черный список не решит проблему, поскольку тогда будут звонить с других номеров или вовсе на домашний.

Придется потрудиться, чтобы избавиться от надоедливых коллекторов из-за чужих кредитов. Сначала выясните у звонящего, как точно зовут должника и какие данные он оставлял в договоре, а также в какой конторе он брал деньги. Потом напишите заявление в этот банк или МФО с уточнением, что ваш номер телефона или адрес по ошибке оказался в базе данных. Попросите, чтобы информацию удалили и уведомили взыскателей. Обязательно уточните, получили ли в организации письмо и дождитесь официального ответа.

Лучше сделайте копию документа из банка, и отошлите коллектору. Хорошо, если получится взять справку о том, что на ваше ФИО нет никаких долгов. Хотя эта услуга бывает платной, зато все поймут, что вы не тот человек, которого ищут.

Если все эти манипуляции не помогут, то остается только обратиться в полицию.

Важный нюанс: во всех ситуациях (кроме поручительства) аргументировать можно Законом о персональных данных. Его нарушение подразумевает штраф. Если вы не давали согласие на обработку информации о себе, к которой относится и номер мобильного, то никто не имеет права их передавать и использовать.

Заключение

Главное помните, что если звонят коллекторы и угрожают по чужому кредиту, то не стоит сильно переживать. Старайтесь спокойно решить проблему, и следуйте указаниям, которые описаны выше. Вы никак не связаны с должником? Тогда закон будет на вашей стороне, а коллекторские агентства против него не пойдут. Они чаще используют незаконные методы взыскания долгов, поэтому не получат такого серьезного помощника. И заходите на сайт Вкредите, где безопасно получить займ и публикуют много полезной информации.