НБУ будет устанавливать частоту инспекционных проверок банков исходя из их величины и рисков

04 мая 2018 г. 13:50
Источник: Интерфакс-Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) будет устанавливать частоту инспекционных проверок банков и других лиц, охватываемых его надзорной деятельностью, исходя из их величины (значения для системы) и рисков, сообщается на веб-сайте регулятора.

Соответствующие изменения в положение "Об организации и проведении инспекционных проверок" утверждены постановлением правления центробанка №47 от 2 мая 2018 года. Документ вступает в силу с 4 мая 2018 года.

Согласно документу, банки и другие лица, охваченные надзорной деятельностью НБУ, будут проверяться в соответствии с утвержденным правлением планом инспекционных проверок, составленным на основании риск-ориентированного подхода, с учетом проведенной регулятором оценки банков при осуществлении безвыездного банковского надзора.

Как отмечает НБУ, указанные изменения отвечают установкам Европейского банковского органа по организации единой процедуры и методологии процесса надзорных проверок и оценки (Supervisory Review and Evaluation process, SREP).

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