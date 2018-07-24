НБУ изменил правила раскрытия банковской тайны

Национальный банк України (НБУ) изменил правила хранения, защиты и использования банковской тайны.

Об этом сообщается в постановлении регулятора №82 от 20 июля 2018 года.

"Национальный банк изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи со вступлением в силу закона Украины О валюте и валютных операциях.

Документ приведен в соответствие со статьями 60, 62 закона Украины "О банках и банковской деятельности", - отметил регулятор.

Отмечается, что измененные правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора, в том числе в случае введения регулятором мер защиты в соответствии с законом Украины О валюте и валютных операциях.

Постановление вступает в силу одновременно с днем ​​введения в действие данного закона.