НБУ изменил правила раскрытия банковской тайны

24 июля 2018 г. 16:50
Источник: Новое Время
1 просмотр

Национальный банк України (НБУ) изменил правила хранения, защиты и использования банковской тайны.

Об этом сообщается в постановлении регулятора №82 от 20 июля 2018 года.

"Национальный банк изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи со вступлением в силу закона Украины О валюте и валютных операциях.

Документ приведен в соответствие со статьями 60, 62 закона Украины "О банках и банковской деятельности", -  отметил регулятор.

Отмечается, что измененные правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора, в том числе в случае введения регулятором мер защиты в соответствии с законом Украины О валюте и валютных операциях.

Постановление вступает в силу одновременно с днем ​​введения в действие данного закона.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.