НБУ на 13 июня укрепил курс гривны до 26,07 грн/доллар

Евро подорожал до 29,25 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июня 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны до 26,07 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2607,0702 гривны за 100 долларов (-5,4057);

2925,3935 гривны за 100 евро (+5,6904);

4,5736 гривны за 10 рублей (-0,0095).

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 июня 2017 года, в 10:25 курс доллара в продаже понизился на 2 копейки до 26,16 гривен, в покупке курс доллара понизился на 1 копейку - до 25,88 гривен за доллар. По сравнению с данными 9 июня, курс евро в продаже понизился на 4 копейки - до 29,41 гривен за евро.

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,0300- 26,0500, евро 29,1744 - 29,1968 грн/евро, российский рубль 0,4561 - 0,4568 грн/рубль.

Отметим, официальный курс гривны к иностранным валютам установлен Нацбанком для осуществления учета и таможенных платежей без обязательств НБУ покупать и продавать указанные валюты по этим курсам.