НБУ на 14 июня укрепил курс гривны до 26,00 грн/доллар

Евро подешевелл до 29,16 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июня 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны до 26,00 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2599,5212 гривны за 100 долларов (-7,5490);

2915,8829 гривны за 100 евро (-9,5106);

4,5678 гривны за 10 рублей (-0,0058).

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 июня 2017 года, в 10:15 курс доллара в продаже понизился на 4 копейки до 26,12 гривен, в покупке курс доллара понизился на 5 копеек - до 25,83 гривен за доллар. По сравнению с данными 12 июня, курс евро в продаже понизился на 5 копеек - до 29,36 гривен за евро.

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,9900- 26,0100, евро 29,1347 - 29,1520 грн/евро, российский рубль 0,4568 - 0,4574 грн/рубль.

Отметим, официальный курс гривны к иностранным валютам установлен Нацбанком для осуществления учета и таможенных платежей без обязательств НБУ покупать и продавать указанные валюты по этим курсам.