НБУ на 15 июня ослабил курс гривны до 26,01 грн/доллар

Евро подешевелл до 29,15 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 26,01 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2601,4971 гривны за 100 долларов (+1,9759);

2914,4572 гривны за 100 евро (-1,4257);

4,5616 гривны за 10 рублей (-0,0062).

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 июня 2017 года, в 10:15 курс доллара в продаже понизился на 5 копеек до 26,07 гривен, в покупке курс доллара понизился на 6 копеек - до 25,77 гривен за доллар. По сравнению с данными 13 июня, курс евро в продаже понизился на 1 копейку - до 29,35 гривен за евро.

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,0000- 26,0200, евро 29,3072 - 29,3271 грн/евро, российский рубль 0,4564 - 0,4571 грн/рубль.

Отметим, официальный курс гривны к иностранным валютам установлен Нацбанком для осуществления учета и таможенных платежей без обязательств НБУ покупать и продавать указанные валюты по этим курсам.