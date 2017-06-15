НБУ на 16 июня укрепил курс гривны до 26,00 грн/доллар

Евро подешевел до 29,04 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны до 26,00 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2600,7115 гривны за 100 долларов (-0,7856);

2903,9545 гривны за 100 евро (-10,5027);

4,5274 гривны за 10 рублей (-0,0342).

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 июня 2017 года, в 10:15 курс доллара в продаже понизился на 2 копейки до 26,09 гривен, в покупке курс доллара повысился на 4 копейки - до 25,81 гривен за доллар. По сравнению с данными 14 июня, курс евро в продаже повысился на 4 копейки - до 29,39 гривен за евро.

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,0000- 26,0300, евро 28,9874 - 29,0208 грн/евро, российский рубль 0,4496 - 0,4507 грн/рубль.

Отметим, официальный курс гривны к иностранным валютам установлен Нацбанком для осуществления учета и таможенных платежей без обязательств НБУ покупать и продавать указанные валюты по этим курсам.