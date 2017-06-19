НБУ на 20 июня ослабил курс гривны до 26,02 грн/доллар

19 июня 2017 г. 22:08
Источник: РБК-Украина
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Евро подорожал до 29,14 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июня 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 26,02 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2602,3126 гривны за 100 долларов (+0,1226);

2914,3299 гривны за 100 евро (+8,4643)

l4,4900 гривны за 10 рублей (-0,0167).

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 июня 2017 года, в 10:20 курс доллара в продаже повысился на 2 копейки - до 26,11 гривен, в покупке курс доллара повысился на 3 копейки - до 25,84 гривен за доллар. По сравнению с данными 16 июня, курс евро в продаже повысился на 3 копейки - до 29,29 гривен за евр.

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,0200- 26,0350, евро 29,0773 - 29,0941 грн/евро, российский рубль 0,4462 - 0,4467 грн/рубль.

Отметим, официальный курс гривны к иностранным валютам установлен Нацбанком для осуществления учета и таможенных платежей без обязательств НБУ покупать и продавать указанные валюты по этим курсам.

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