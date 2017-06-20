НБУ на 21 июня ослабил курс гривны до 26,03 грн/доллар

Евро подешевел до 29,04 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июня 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 26,03 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2603,4880 гривны за 100 долларов (+1,1754);

2904,4512 гривны за 100 евро (-9,8787);

4,4444 гривны за 10 рублей (-0,1456).

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 июня 2017 года, в 10:30 курс доллара в продаже понизился на 1 копейку - до 26,10 гривен, в покупке курс доллара понизился на 1 копейку - до 25,83 гривен за доллар. По сравнению с данными 19 июня, курс евро в продаже понизился на 3 копейки - до 29,26 гривен за евро.

Торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,0300- 26,0450, евро 29,9870 - 29,0011 грн/евро, российский рубль 0,4375 - 0,4381 грн/рубль.

Отметим, официальный курс гривны к иностранным валютам установлен Нацбанком для осуществления учета и таможенных платежей без обязательств НБУ покупать и продавать указанные валюты по этим курсам.