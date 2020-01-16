НБУ опубликовал программу действий на 2020 год

Национальный банк Украины обнародовал Программу действий на 2020 год, которая станет годовой дорожной картой для реализации среднесрочной стратегии центрального банка.
Как отмечается в сообщении НБУ, новая Программа действий на 2020 год определяет приоритетные шаги для дальнейшего прогресса в достижении каждой из семи стратегических целей НБУ:
1) обеспечение низкой инфляции;
2) стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы;
3) возобновление кредитования;
4) эффективного регулирования финансового сектора;
5) свободного движения капитала;
6) финансовой инклюзии;
7) развитие современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка.
Ключевыми приоритетами НБУ в 2020 году станут:
Улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения Меморандума между Кабинетом министров Украины и НБУ о взаимодействии в целях достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.
Содействие эффективному функционированию госбанков.
Введение законодательных изменений для упрощения кредитования. В частности, по развитию вторичного рынка неработающих кредитов (NPL).
Обеспечение приема банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельхозземель.
Внедрение закона о "сплит", разработка модели регулирования рынка небанковских финучреждений по сегментам, подготовка проектов новых законов, начало внедрения эффективной системы регулирования и надзора за небанковским финансовым сектором.
Внедрение принципов Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), содействие принятию соответствующих законопроектов.
Открытие международном депозитария Euroclear счета в депозитарии НБУ, что облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.
Реализация программы мероприятий по повышению финансовой грамотности.
Совершенствование регулирования и введения требования к банкам и другим финучреждениям по раскрытию информации о финансовых услугах и защиты прав потребителей.
Продолжение внутреннего развития НБУ, в частности повышение прозрачности для всех внешних стейкхолдеров, совершенствование технологии, информационной инфраструктуры и обеспечения высокого уровня диджитализации процессов.