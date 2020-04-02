НБУ перечислил в госбюджет более 42 миллиардов гривен прибыли

02 апреля 2020 г. 14:00
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Национальный банк Украины 1 апреля перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в государственный бюджет Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В этом году по согласованию с Министерством финансов было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что таким образом регулятор помогает правительству в преодолении эпидемии в стране.

Как отметили в пресс-службе, в этом году по согласованию с Министерством финансов Украины было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка.

В НБУ также напомнили, что вчера Совет Национального банка утвердил консолидированную финансовую отчетность регулятора по 2019 и обязательства Национального банка за 2019 на сумму 42,72 млрд грн перед Государственным бюджетом Украины.

 

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