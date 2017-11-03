НБУ подсчитал, как повышенные пенсии повлияют на рост цен

Повышение пенсий в Украине, которое проводится с октября 2017 года, повлияет на рост цен.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь этого года.

Регулятор отмечает, что по его подсчетам, повышение пенсий будет иметь нейтральное влияние на реальные темпы роста экономики, однако повлечет давление на уровень потребительских цен (дополнительно 0,3-0,6 процентных пункта в годовой инфляции в 2018 году).

Кроме того, по оценкам правительства, на осовременивание пенсий в четвертом квартале 2017 года может потребоваться дополнительно 20 млрд грн, отметили в НБУ.

Напомним, 3 октября, Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Закон вступил в силу 11 октября 2017 года.

Также сообщалось, как будет рассчитываться пенсия в Украине после реформы.

При этом, повышенные пенсии в октябре получили не все пенсионеры.

Кроме того, НБУ ухудшил прогноз инфляции до 12,2% в 2017 году с 9,1%, прогнозируемых ранее. Также был ухудшен прогноз роста цен на 2018 год.