НБУ повысил официальный курс доллара

05 мая 2020 г. 18:25
Источник: РБК-Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) на завтра, 6 мая 2020 года, установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 мая установлен на таком уровне: 26,9774 гривен за 1 доллар (+0,0025 грн). При этом курс доллара на 5 мая составляет 26,9749 гривен за 1 доллар.

Напомним, 5 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,99 гривен за доллар, курс в покупке до 26,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,48 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 5 мая справочный курс на уровне 26,97 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 4 мая (26,97 грн).

 

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