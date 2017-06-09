НБУ признал, что уровень инфляции в 2017 году может превысить его прогноз

Динамика индекса потребительских цен и его составляющих в мае свидетельствует о том, что фактический уровень инфляции по итогам года может оказаться выше прогнозного - 9,1%.

Об этом сообщается на веб-сайте Национального банка Украины.

В прошлом месяце фактическая инфляция составила 13,5% по сравнению с маем 2016 года и 1,3% по сравнению с апрелем 2017 года. Это выше, чем ожидал регулятор. Нацбанк объясняет такие показатели в первую очередь более высокими темпами роста цен на сырые продукты и усилением влияния административных факторов.

Продовольственные товары за месяц выросли на 4,7%. Рост цен был ожидаемым, но его динамика оказалась выше прогнозной. Прежде всего, ускорилось повышение цен на мясо и молоко в связи с более высокими мировыми ценами и интенсивным экспортом. Заморозки в мае привели к сокращению внутреннего предложения овощей, дефицит компенсировался более дорогой импортной продукции. Также ускорился рост цен на фрукты. В то же время в мае подешевели яйца вследствие сохранения частичных ограничений на экспорт продукции птицеводства.

Также Нацбанк отмечает влияние на инфляцию повышения тарифов на холодную воду и водоотвод, которое произошло 12 мая. Кроме того, в мае существенно ускорился рост цен на табачные изделия в связи с проблемами с дистрибуцией.

Напомним, целевой коридор инфляции на 2017 год, установленный Национальным банком, находится в районе 8%+/-2 п.п. При этом Кабинет министров прогнозирует 11,2%.