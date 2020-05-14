НБУ разрешит ломбардам наличный обмен валют

Национальный банк Украины (НБУ) как будущий регулятор рынков небанковских финансовых услуг планирует предоставить ломбардам возможность осуществлять наличный обмен валют и перевод денежных средств без открытия счетов. Об этом говорится в Белой книге "Будущее регулирования деятельности ломбардов".

Как отметили в пресс-службе НБУ, одной из ключевых целей нового регулирования рынка ломбардов, изложенного в Белой книге, станет защита прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для ломбардов.

В частности, НБУ рассматривает возможность ограничения на уровне закона ответственности клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества. Это означает, что в случае неспособности заемщика оплатить долг с учетом процентов за пользование займом его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога, и никаких дополнительных требований к заемщику у ломбарда быть не может.

Кроме того, планируется упростить требования к ломбардам относительно помещения и места предоставления услуг, безопасности, отчетности и учета документов. Поскольку ломбарды не привлекают средства населения, основным видом надзора станет надзор за рыночным поведением, а преобладающей формой - безвыездный надзор.

В документе говорится, что ломбарды будут обязаны поддерживать капитал на уровне 500 тыс. грн, а при наличии обособленных подразделений - не менее 1 млн грн. Также планируется установить повышенные или дополнительные требования для ломбардов, которые будут предоставлять другие финансовые услуги, кроме кредитования, на уровне не менее 5 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В частности, НБУ станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.