НБУ упростил порядок открытия и закрытия банковских счетов

Национальный банк упростил порядок открытия и закрытия банковских счетов - постановления, которые утверждают изменения, вступают в силу с 3 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, Национальный банк установил порядок:

1) открытия банками специального счета для осуществления управляющим санацией процедуры санации должника - юридического лица;

2) открытия банками специального/отдельного счета для осуществления арбитражным управляющим процедуры реструктуризации долгов и погашения долгов должника - физического лица (физического лица-предпринимателя).

Отмечается, что применение такого порядка позволит:

обеспечить равные права и возможности для защиты законных интересов кредиторов в процессе банкротства;

урегулировать отношения по восстановлению платежеспособности физических лиц, оказавшихся в трудной финансовой ситуации;

очистить балансы банков и сохранить их клиентов среди активных участников потребительского кредитования и т.п.

Операции по счетам физических лиц-предпринимателей

В случае прекращения физическим лицом-предпринимателем предпринимательской деятельности, закрыть текущий банковский счет станет проще:

если на таком счете нет остатка средств, банки смогут закрыть текущий счет без получения каких-либо документов от клиента;

при наличии на таком счете средств, банкам предоставлено право закрыть текущий счет, перечислив остаток средств на счет этого лица, открытый для собственных нужд.

Также банки смогут самостоятельно заверять доверенность физического лица-предпринимателя, что не потребует использования услуг нотариуса.

"Уполномоченному работнику банка предоставляется право удостоверять доверенность физического лица-предпринимателя и физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, если она составляется в банке в присутствии владельца счета и доверенных лиц", - говорится в сообщении.