НБУ ввел в обращение памятную монету «85 лет Харьковской области»

С 12 декабря 2017 года Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «85 лет Харьковской области». Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монета состоит из биметалла и недрагоценных металлов. Ее вес 9,4 г. Монета выпущена тиражом в 35000 штук.

«Она посвящена одному из крупнейших промышленных, экономических и культурных центров Украины, центров высшего образования и науки - Харьковской области, расположенной на северо-востоке Украины. Экономико-географическое положение региона стимулировало развитие машиностроения (энергетического, электротехнического, транспортного, сельскохозяйственного) и металлообработки. Продукция харьковских машиностроительных предприятий имеет мировое признание, в частности, Харьковского тракторного завода и завода тракторных двигателей, государственного авиационного предприятия, завода самоходных шасси и т.д. Полезные ископаемые в области представлены природным газом, нефтью, каменным и бурым углем, каменной солью, фосфоритами, охрой, глиной, песками, известняками, мелом и т.п. Харьковская область занимает важное место в Украине в производстве товарного зерна, важных технических сельскохозяйственных культур, развития овощеводства и садовых», - говорится на сайте НБУ.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины;

по кругу надписи: «Национальный банк Украины»(вверху), «пять гривен» (внизу);

справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины;

в центре - композиция, символизирующая область: здание Шаровского дворца конца XIX в., в которой указан год чеканки монеты - 2017, справа - стилизованный трактор, слева - одна из визитных карточек Харькова фонтан `Зеркальная струя`, внизу - пшеница и подсолнечник.

На реверсе монеты изображен герб Харьковской области, по кругу размещены надписи: «Харьковская область» (вверху) и «основана в 1932 году» (внизу).

Художником и скульптором монеты стал Святослав Иваненко.