 

НБУ вводит в оборот банкноту в тысячу гривен

25 июня 2019 г. 12:35
Источник: РБК-Украина
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Национальный банк Украины вводит оборот банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.

Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Банкноту нового номинала введут с 25 октября 2019 года.

Как отметил Смолий, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

"Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным, - уточнил Смолий. - Именно ряд из 11-13 номиналов является наиболее употребительным подходом для ведущих стран в разных уголках мира - от США, Канады, Великобритании, Чехии, Дании, Швейцарии и Австралии".

 

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