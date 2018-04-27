НБУ вводит в обращение монеты 1 и 2 гривны

27 апреля 2018 г. 14:00
Источник: Зеркало недели
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Сегодня, 27 апреля, Национальный банк Украины вводит в обращение новые монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.

Такое решение НБУ принял в марте, мотивировав изменения необходимостью уменьшить расходы на чеканку мелких купюр.

Также ожидается, что вслед за 1 и 2 гривнами в обращение будут введены монеты 5 и 10 гривен, однако решение об их выпуске в оборотный оборот еще не принято.

Как отметили в НБУ, монеты сделаны с соблюдением преемственности в дизайне с бумажными купюрами, а их диаметр 19 и 20 мм.

Введенные в обращение 1 и 2 металлические гривны будут весить всего 3-4 грамма.

В первую очередь Национальный банк введет в обращение монеты в количестве около 5 миллионов штук каждого номинала, а постепенно количество монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики.

При этом менять бумажные гривны на монеты украинцам не придется, они будут действовать в обращении на равных правах.

Срок службы металлических гривен – 20 лет, в то время как мелкая бумажная купюра "живет" всего два.

Это позволит НБУ сэкономить 1 миллиард нривен на производстве.

В целом в связи с физическим износом банкнот гривны Национальный банк ежегодно изымает около 800 миллионов штук банкнот всех номиналов, более 40% из которых составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 10 гривен.

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