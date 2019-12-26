НБУ вводит в обращение памятные монеты в честь украинских военных

Национальный банк сегодня, 26 декабря, вводит в обращение две памятные монеты номиналом 10 гривен, посвященные украинским военным. Как сообщает пресс-служба НБУ, обе монеты выпущены тиражом 1 млн штук.

Монета "На страже жизни" посвящена военным медикам. На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, надпись "Украина", год чеканки монеты и номинал. В центре - стилизованная композиция: пламя, на фоне которого крест (символ медицины) вокруг - камуфлированные обломки, которые символизируют драматизм войны; внизу между обломками - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты размещена стилизованная композиция: военный медик оказывает помощь раненому бойцу во время боевых действий, зеркальные силуэты вертолета и группы военных, идущих к нему с носилками и надпись: "На страже жизни".

Монета «Участникам боевых действий на территории других государств» посвящена военным специалистам, участникам многих миротворческих миссий. На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, надпись "Украина"; на зеркальном фоне - стилизованная композиция: на фоне модели Земли изображены континенты, номинал и год чеканки монеты, а также логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины и надпись "Участникам боевых действий на территории других государств".

На реверсе монеты в обрамлении растительного орнамента, на зеркальном фоне надписи: "Обязанность/Мужество/Память".

Ранее, 20 декабря, Нацбанк ввел в обращение новые банкноты номиналом 50 гривен и монеты номиналом 5 гривен. Обновленные банкноты номиналом 50 гривен имеют аналогичный размер, похожую цветовую гамму и содержат основные изображения банкнот соответствующего номинала предыдущих образцов, включая портрет выдающегося государственного деятеля Украины Михаила Грушевского на лицевой стороне. В то же время, новая банкнота имеет усовершенствованную систему защиты, включая улучшенную рельефность элементов печати, совершенные элементы ультрафиолетовой и инфракрасной защиты. Монета номиналом 5 гривен изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием. На реверсе монеты изображен портрет гетмана Богдана Хмельницкого, как и на банкноте аналогичного номинала.

