"Не надейтесь". Ярославский прокомментировал информацию о возможном закрытии аэропорта "Харьков"

О возможном закрытии неба над восточной частью Украины заговорили на этой неделе. В мэрии сообщили, что в Государственную авиационную службу Украины поступил проект бюллетеня от Европейского агентства авиационной безопасности, в котором признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района, в состав которого входят международные аэропорты "Харьков", "Днепр" и "Запорожье". На очередной сессии горсовета депутаты решили обратиться в Премьер-Министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой не вводить ограничение для Харьковского аэропорта, а использовать только запрет на полеты над зоной проведения антитеррористической операции. Как сказано в тексте обращения, в противном случае Слобожанщина может стать непривлекательным регионом для иностранных инвесторов, что негативно повлияет на экономическую ситуацию в центральной и восточной частях Украины.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Это целевое обращение к органам власти в той части, чтобы не закрыли, Харьковский аэропорт не ввели в зону, так сказать, активных военных действий. это то, что касается аэропорта.

Тем временем, в обладминистрации уверяют, что ситуация находится под контролем, поэтому о закрытии Международного аэропорта "Харьков" в ближайшее время речь пока не идет.

Юлия Светличная, губернатор:

Проект документа, который гласит об ограничении полетов над днепропетровской зоной и речь не идет о том, что аэропорт Харькова закроется. безусловно, безопасность превыше всего. Мы разберемся в причинах данного тезиса и причинах принятия данного решения. Конечно, сделаем все для этого возможное, чтобы ситуация, которая была, осталась на таком же этап и ничего не изменилось в худшую сторону для нас. Давайте не сеять панику, инвестиции любят тишину.

В данный момент аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. Президент группы DCH, в активы которой входит и Международный аэропорт "Харьков", Александр Ярославский уверен, без ависообщения город не останется.

Александр Ярославский, президент группы DCH:

Не надейтесь, аэропорт не закрывается и не закроется, поэтому всех кого мы приглашаем, все, кто находят здесь хорошее отношение и хорошие условия для пребывания, все остаются, наоборот, я думаю гостей и друзей добавится.

Харьковский аэропорт является крупнейшим в Восточной Украине. Только за прошлый год он обслужил около 600 тысяч пассажиров.