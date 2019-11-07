Не работают 35 котельных: на Харьковщине к отоплению не подключены более 10,5% жилых домов

07 ноября 2019 г. 15:52
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По состоянию на утро четверга в Харьковской области не работают 35 котельных, что составляет 4,5% от их общего количества.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, из 798 котельных работают 763 (95,6%).

По данным пресс-службы, сейчас без отопления находятся 10,6% жилых домов с централизованным отоплением и 2,9% объектов соцсферы.

"Из 7758 жилых домов с централизованным отоплением 6935 (89,4%) с отоплением, с 1698 объектов социальной сферы 1649 (97,1%)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области отопительный сезон стартовал 15 октября, однако многие харьковчане массово жалуются на холод в их домах.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков 6 ноября отозвался о подключении тепла в области критически.

 

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