 

Не сообщили в НАПК о земельных участках: депутатов осудили за админкорупцию

02 сентября 2019 г. 16:36

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд согласовал 27 протоколов об административных нарушениях, связанных с коррупцией, в отношении двух депутатов.

Так, оба чиновники не сообщили в НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии в предусмотренные законом сроки. 

В частности, 62-летний депутат областного совета за четыре месяца прошлого года приобрел в собственность 9 земельных участков общей стоимостью более миллиона гривен. В соответствии с требованиями законодательства он должен был сообщить об имущественных изменения в десятидневный срок, однако этого не сделал.

Постановлением Киевского райсуда Харькова депутат был признан виновным в нарушении требований финансового контроля и емк назначен штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан - 3400 гривен.

Кроме того,  к ответственности привлекли 65-летнюю женщину-депутата одного из районных советов Харьковщины. Она так же не сообщила в НАПК о земельных участках, которые приобрела в собственность в прошлом году. Речь идет о 18 земельных участков общей стоимостью более 2 миллионов.

Постановлением Шевченковского райсуда области на нее наложили штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан - 5100 гривен.

Отметим, оба постановления суда вступили в силу.

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