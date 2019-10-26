 

Небрежно отнесся к обязанностям: экс-заместителю председателя ХОГА объявили о подозрении

26 октября 2019 г. 22:43
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Прокуратура сообщила о подозрении экс-директору одного из департаментов облгосадминистрации, который совершил служебное преступление.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Так, в течение 2014-2015 годов при реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений, Харьковской ОГА заключен договор с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета на общую сумму более 20 миллионов гривен.

При выполнении работ предприятие-подрядчик для завладения государственными деньгами осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысили стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 миллионов. 
 
Прокуратурой также установлено, что до наступления последствий привели преступные действия директора Департамента, который небрежно отнесся к своим обязанностям: согласовал соответствующую проектно-сметную документацию и принял выполненные работы.

Устанавливаются другие должностные лица, причастных к хищениям бюджетных средств.
 
 

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