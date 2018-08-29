Недобросовестные арендаторы земли в центре Харькова заплатят более полмиллиона гривен

Харьковский апелляционный хозяйственный суд области оставил в силе решение первой судебной инстанции о взыскании с хозяйственного общества около 560 тысяч гривен за пользование землей в центре Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Речь идет о земельном участке коммунальной собственности площадью 0,3 га по ул. Гольдберговской, на котором расположено здание автосалона, принадлежащего одному из хозяйственных обществ.

В 2016 году предприятие получило в аренду землю под недвижимостью, однако до сих пор не заключило с горсоветом соответствующий договор аренды, поэтому и средств за пользование участком не платило.

В результате этого горбюджет недополучил почти 560 тысяч гривен.

Постановление суда о взыскании неуплаченных средств с недобросовестных арендаторов уже вступило в силу.

Кроме того, часть долга в сумме около 140 тысяч гривен ответчик возместил сразу после вмешательства прокуратуры в ситуацию.