Недобросовестный арендатор заплатил 322 тысячи долга за землю

Хозяйственный суд области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с недобросовестного арендатора 322 тысяч гривен долга за пользование коммунальными землями.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, на участке расположена 5-этажка, принадлежащей фирме.на участке расположена 5-этажка, принадлежащей фирме. Договор аренды на землю под недвижимостью был оформлен в 2012 году. Однако с марта прошлого года арендатор перестал платить деньги за аренду земли.

С целью взыскания образовавшейся задолженности прокуратура обратилась с иском в суд. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.