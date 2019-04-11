Недобросовестный арендатор заплатил 322 тысячи долга за землю

11 апреля 2019 г. 18:02

Хозяйственный суд области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с недобросовестного арендатора 322 тысяч гривен долга за пользование коммунальными землями.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, на участке расположена 5-этажка, принадлежащей фирме.на участке расположена 5-этажка, принадлежащей фирме. Договор аренды на землю под недвижимостью был оформлен в 2012 году. Однако с марта прошлого года арендатор перестал платить деньги за аренду земли. 

С целью взыскания образовавшейся задолженности прокуратура обратилась с иском в суд. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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