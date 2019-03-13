Недобросовестный арендатор земли в центре Харькова заплатит четверть миллиона гривен долга.

Такое решение принял суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимира Куприянова, речь идет об участке на так называемой «красной линии» недалеко от центра города стоимостью 2700000 гривен.

Указанная территория более 12 лет находится в аренде.

Однако арендатор систематически нарушал условия договора и не платил за пользование участком. В результате образовался долг в 250 тысяч гривен.

Учитывая выявленные нарушения, прокуратура направила в суд иск о расторжении договора аренды и взыскании долга с арендатора. Суд удовлетворил иск в полном объеме.