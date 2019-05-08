Недвижимость в Одессе ®

Новостройки завоёвывают всё большую популярность. Этому явлению есть весомая причина — преимущества, которые становятся доступны только в случае сотрудничества с добросовестным застройщиком.

Если вы приняли решение купить квартиру в Одессе, обращайтесь к застройщику «Будова». Каждому клиенту компании становится доступно большое количество важных плюсов. Юридическая чистота сделки — главное преимущество. На жильё нет претендующих наследников, оно не находится в залоге и кредите. Выбирая такую недвижимость, можно быть уверенным в том, что в дальнейшем проблем не возникнет.

При строительстве жилых комплексов застройщик создаёт максимально комфортные условия для жизни. Вам не придётся ничего доделывать самостоятельно и при этом возможности дизайна неограниченные. Инфраструктура продумана очень грамотно. Недалеко от каждого дома есть специальные места для отдыха, парковка, поликлиника, детский сад, магазин, школа, кафе, парковая зона и другие социально значимые объекты. Цены на квартиры полностью обоснованные. Застройщик «Будова» работает честно и уважает своих заказчиков.

Квартира от «Будовы» — это выгодная инвестиция. Стоимость такой недвижимости из года в год только растёт. При желании подобное жильё можно сдавать в аренду и на этом хорошо зарабатывать. Это ещё не все преимущества сотрудничества с данным застройщиком.

Технологии, которые применяются

Новостройки в Одессе возводятся застройщиком «Будова» с использованием следующих технологий:

промышленные полы; тепловая и акустическая изоляция; опалубка туннельная; изделия из GRC.

Компания использует промышленные полы при строительстве объектов разного назначения. Существует множество разновидностей такой продукции — бетонные, эпоксидные, тонкослойные покрытия, декоративные шпатлевки. Это позволяет подобрать оптимальные варианты для каждого конкретного случая. Высокие эксплуатационные свойства продукции подтверждены соответствующими сертификатами.

«Будова» использует тепло- и акустическую изоляцию, выпускаемую под такими брендами, как ISOLCAP, ISOLTECO, POLYTERM. Такие материалы способствуют созданию предельно удобных условий проживания. В квартире не слышны разговоры и другой шум от соседей. Тепло- и акустическая изоляция отлично справляются с механическими и с вызванными колебаниями воздуха шумами.

Застройщик начал одним из первых использовать туннельную опалубку. Благодаря такой системе можно заполнять потолок и стены в дневном цикле. Это позволяет рационально потратить время и сэкономить на отделке. При этом качество строительства и отделочных работ находятся на очень высоком уровне. Используемые изделия из GRC отличаются повышенными прочностными характеристиками. Также они устойчивы к коррозии и разным химическим составам, обладают повышенной огнестойкостью.

Принципы работы

«Будова» предлагает лучшие новостройки в Одессе. Данная компания является лидером украинского рынка недвижимости. Первые дома были возведены в 1990 году. В 2002 году застройщик уже вступил в Академию строительства Украины.

Застройщик наладил надёжные партнерские отношения с именитыми европейскими производителями. «NOЕ» (Германия), «ВАUTEСН» (Польша), «ЕDILTEСO» (Италия) и другими. Компания систематически внедряет современные технологии и постоянно стремится к инновациям. Вместе с тем застройщик помнит проверенные временем традиции.

Вот главные принципы деятельности застройщика.

Авторитет компании выше коммерческих выгод.

Максимальная эффективность инвестиций.

Грамотное решение вопросов, возникающих в нестандартных ситуациях.

Полная аргументированность смет и проектной документации.

Готовые объекты высшего качества.

Наличие всех необходимых знаний и солидного опыта.

Учтивое отношение к клиенту.

Готовые объекты

«Будова» предлагает различную по площади и планировке недвижимость в Одессе. Дома расположены в разных районах города. Оптимальный вариант сможет подобрать для себя каждый желающий. Можно выбрать жилую и коммерческую площадь в уже возведённых объектах. Вот некоторые их них:

Дома для проживания: «Бельэтаж. Дом на Белинского» (здание, расположенное под номером 16), Жилой дом, находящийся на Сахарова (здание номер 64), ЖК «Альтаир» (расположение по адресу: Люстдорфская дорога, 55), «Ясная Поляна» (находится на ул. Отрадная, 13) и многие другие.

Постройки коммерческого назначения: супермаркет «Таврия В» в ТЦ «Сады Победы» (ул. Пионерская, 28), гостиница «Отрада» (находится на ул. Уютная, 11), ТРЦ и бутик-отель «KADORR» (расположен ул. Екатерининская, 27), бизнес-центр «Троицкий» (находится на ул. Троицкая, 33а) и многие другие.

Промышленные объекты: Цех на ул. Химической 4, ООО «ТИС» (находится в Одесской области, в порте Южный) и многие другие.

Общественные постройки: управление Счетной палаты (располагается ул. Фонтанская дорога, 6/1), Центр арабской культуры (ул. Ришельевская, 49), Храм Всех Святых (расположен в Преображенском парке).

Строящиеся объекты

Застройщик не останавливается на достигнутом. Все создаваемые объекты являются современными, комфортабельными и полноценными. Постоянно строятся и вводятся в эксплуатацию новые дома. Вот самые последние: апарт-комплекс «Литературный» (ул. Литературная, 10); ЖК на ул. Гагаринское Плато; ЖК «Альтаир-3» (ул. Жаботинского 54 а); ЖК «Четыре сезона» (ул. Гагарина, 19); ЖК на ул. Еврейской 3; ЖК «Гольфстрим. Дом на Генуэзской»; ЖК «Горизонт» (ул. Костанди ,104); ЖК «Омега» (ул. Толбухина, 135); ЖК «Мандарин» (ул. Канатная, 122); ЖК «Михайловский городок» (ул. Михайловская, 8).

Для ознакомления с полным списком объектов и с более подробной информацией, пожалуйста, перейдите на официальный сайт компании: budova.ua. Здесь вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант, а также связаться с менеджером для уточнения всех возникших вопросов.