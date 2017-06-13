Нефть начала снижаться на данных о росте добычи ОПЕК

13 июня 2017 г. 20:46
Источник: Интерфакс-Украина
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Цены на нефть перешли к снижению во вторник после выхода отчета, указавшего на рост добычи топлива в странах ОПЕК.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 кв подешевели на $0,3 (0,62%) - до $47,99 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,37 (0,8%) - до $45,71 за баррель.

По данным ОПЕК, добыча картеля в мае выросла до 32,139 млн баррелей в сутки по сравнению с 31,803 млн б/с в апреле 2017 года. Добыча нефти выросла во всех странах ОПЕК, кроме Анголы, Габона, ОАЭ и Венесуэлы, отмечается в документе.

ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на уровне 96,38 млн баррелей в сутки.

Между тем в среду в среду в 17:30 МСК будут обнародованы данные о запасах топлива в США. По ожиданиям экспертов, отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти по итогам минувшей недели на 2,25 млн баррелей после неожиданного роста по итогам предыдущей недели.

Как отметил старший экономист BP Plc Спенсер Дейл, темпы сокращения запасов ускорятся во втором полугодии.

Ранее аналитики консалтинговой компании Energy Aspects снизили прогноз цен на нефть марки Brent на 2017 год с $59 до $56 за баррель.

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